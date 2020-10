Previsioni meteo 10 ottobre: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 10 ottobre: cede l’alta pressione, una perturbazione di origine atlantica porterà una nuova ondata di maltempo tra stanotte e domani

Condizioni meteo ancora una volta in evoluzione sull’Italia dopo la pausa asciutta grazie alla rimonta dell’alta pressione. Già dalla giornata di oggi, infatti, una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà le regioni settentrionali e l’alta Toscana, dove saranno possibili piogge e nevicate sulle Alpi orientali. Sul resto della Penisola il tempo sarà stabile, ma nella notte le piogge arriveranno anche al Centro.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS domenica la perturbazione inizierà a spostarsi verso il meridione, mentre al Nord il tempo migliorerà. L’inizio della prossima settimana vedrà piogge e temporali insistere al Sud e poi, da mercoledì, una nuova perturbazione raggiungerà le regioni centrali tirreniche e quelle settentrionali.

Intanto per oggi, sabato 10 ottobre 2020, al Nord Italia tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi ad eccezione di locali piovaschi sulla Liguria di Levante. Precipitazioni in graduale aumento sull’arco Alpino e in estensione a tutti i settori nella notte.

Ampi spazi di sereno sulle regioni centrali, salvo locali pioviggini sul nord della Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento. In serata ed in nottata attese precipitazioni a partire dalle regioni Tirreniche.

In Toscana locali deboli piogge nelle ore diurne sull’Alta Toscana, tempo generalmente più asciutto sui restanti settori; in nottata temporali intensi interesseranno sempre i settori settentrionali.

Al Sud e sulle Isole cieli sereni quasi ovunque e nubi più compatte sulla Sardegna occidentale al mattino. Nel pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni meridionali. In serata ed in nottata non sono previste variazioni.

In Calabria tempo stabile nella giornata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio; ampie schiarite anche nella serata.

Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.