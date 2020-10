Previsioni meteo 8 ottobre: torna l’alta pressione

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 8 ottobre: tempo stabile e sole sull’Italia con il ritorno dell’alta pressione. L’ottobrata però durerà poco

Condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia, con la perturbazione che ieri ha portato piogge al Centro-Sud in allontanamento dalla nostra Penisola. Nella giornata di oggi l’alta pressione comincerà a rinforzarsi, e di conseguenza i cieli risulteranno sereni su tutto lo Stivale. L’ottobrata, con temperature in aumento, avrà però vita breve.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF fino a sabato il tempo rimarrà stabile e soleggiato su tutta la Penisola. Domenica invece trova nuove conferme un deciso peggioramento a partire dalle regioni del Nord Italia e a seguire anche al Centro e al Sud, specie nella giornata di lunedì.

Intanto per oggi, giovedì 8 ottobre 2020, al Nord Italia giornata con prevalenza di sole ad eccezione di locali foschie in Pianura Padana e qualche nube sulle Alpi. Nel corso della giornata non sono previste particolari variazioni delle condizioni meteo. Anche in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto.

Tempo stabile sulle regioni centrali, nuvolosità irregolare sui versanti Adriatici nelle prime ore del mattino. Giornata nel complesso serena senza fenomeni di rilievo. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino transito di nubi irregolari sulle zone Tirreniche del meridione. Sereno su Puglia e Sardegna orientale. Nel pomeriggio sole pieno su tutti i settori, fino al termine della giornata. Locali addensamenti tra Calabria e Sicilia nella notte

In Calabria nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione con tempo asciutto; sole prevalente nelle ore pomeridiane su tutti i settori. In serata le condizioni meteo rimarranno invariate e il tempo si manterrà stabile.

Temperature in lieve diminuzione da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.