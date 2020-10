Previsioni meteo 7 ottobre: piogge al Centro e al Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 7 ottobre: piogge nel pomeriggio sulle regioni del Centro e del Sud, poi fase stabile e possibile “ottobrata”

Condizioni meteo in evoluzione nelle prossime ore sull’Italia, dove sta per arrivare un’altra perturbazione di origine atlantica con il suo carico di piogge. Come già accaduto ieri, anche nella giornata di oggi dopo una prima parte più stabile avremo piogge e locali rovesci in particolare sulle regioni del Centro e poi anche del Sud Italia. Clima più asciutto al Nord, con valori termici in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF per i prossimi giorni c’è ancora incertezza. Il tempo risulterà stabile ancora per qualche giorno, con temperature da “ottobrata” ma è sempre possibile un peggioramento da domenica.

Intanto per oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, al Nord Italia giornata prevalentemente stabile anche se con nubi irregolari e a tratti compatte. Da segnalare soltanto la possibilità di locali piogge o acquazzoni sulle regioni orientali sia al mattino che al pomeriggio.

Maltempo sulle regioni centrali del Paese con piogge diffuse, fenomeni in attenuazione in tarda mattinata in Toscana e in serata su tutte le regioni. Possibili temporali tra Umbria, Marche e Abruzzo.

In Toscana precipitazioni diffuse al mattino su gran parte della regione, migliora al pomeriggio salvo residui fenomeni sui settori interni. In serata il tempo sarà asciutto su tutti i settori con qualche nube sparsa.

Graduale peggioramento in arrivo al Sud Italia con le prime piogge al mattino su Campania e Molise. Rapida estensione dei fenomeni sulle restanti regioni meridionali entro la nottata. Precipitazioni più intense in Campania e Basilicata.

In Calabria tempo asciutto al mattino con nuvolosità irregolare su tutto il territorio; deboli piogge tra il pomeriggio e le ore serali sui settori settentrionali, asciutto altrove.

Temperature in aumento al Nord, in calo al Centro-Sud Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.