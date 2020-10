Dieta e attività fisica alleati della fertilità

Una sana alimentazione e l’attività fisica costante portano benefici al nostro organismo e anche alla fertilità: ecco 10 consigli

Dieta salutare ed esercizio fisico sono l’accoppiata vincente per mantenere attivo il metabolismo e tenere sotto controllo il peso corporeo. Mangiare bene e tenersi attivi portano beneficio all’intero organismo e quindi anche alla fertilità, sia maschile sia femminile.

Edgardo Somigliana, Direttore dell’Unità di Procreazione Medicalmente Assistita del Policlinico di Milano, spiega come una alimentazione corretta ed uno stile di vita sano possano influire positivamente sul concepimento.

Cosa non deve mai mancare sulla tavola?

Seguire la dieta mediterranea ricca di frutta e verdura consente di assumere nutrienti con attività antiossidante. Le vitamine e i composti fenolici contenuti negli alimenti vegetali, infatti, contrastano la formazione dei radicali liberi e di altre sostanze che possono danneggiare le cellule e di conseguenza il funzionamento dell’intero organismo.

Quali accorgimenti è utile seguire?

Ridurre l’assunzione di proteine animali, in particolare quelle della carne rossa, arricchire i propri piatti con le proteine vegetali contenute in lenticchie, piselli e fagioli, evitare le bevande zuccherate, preferire cibi cotti al vapore o con poco condimento a quelli fritti che sono ricchi di acidi grassi trans dannosi per la salute, e bere un bicchiere di latte intero al giorno, sono ottime abitudini alimentari per rimanere in salute e proteggere la propria fertilità.

Cosa si raccomanda ad una coppia che programma una gravidanza?

Per prima cosa è importante che le donne assumano un adeguato apporto di acido folico già 3-4 mesi prima del concepimento. Accanto a questo per entrambi i partner avere un peso ottimale è consigliato. L’obesità, infatti, influenza negativamente il metabolismo di tutto il corpo e può interferire con la fertilità. Il consiglio che diamo alla coppia è di mantenere un peso ideale associando a una sana alimentazione una adeguata attività fisica poiché il metabolismo si regola, sia con la dieta, sia con il movimento. L’osservazione clinica ha mostrato come già una riduzione del 5% del proprio peso corporeo può aiutare la fase di concepimento.