Previsioni meteo 19 ottobre: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 19 ottobre: tempo stabile sull’Italia grazie all’alta pressione in ulteriore rinforzo e temperature in graduale aumento

Condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia in questo inizio di settimana con l’alta pressione che già nel corso del weekend appena passato ha portato il sereno dopo giorni di maltempo. Nella giornata di oggi non sono attese variazioni di rilievo, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Attenzione solo a possibili banchi di nebbia al mattino nelle zone di pianura.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS la settimana trascorrerà con tempo stabile grazie all’anticiclone. Le temperature continueranno ad aumentare, specie nelle ore centrali, e al Sud potremo avere anche un po’ di caldo fuori stagione. Trova ancora conferme, anche se ne serviranno di ulteriori vista la distanza temporale, un deciso cambio nel corso del prossimo fine settimana. Tra sabato e domenica prossimi, infatti, una nuova e intensa ondata di maltempo potrebbe interessare il Nord e il Centro Italia.

Intanto per oggi, lunedì 19 ottobre 2020, al Nord Italia nuvolosità irregolare su tutti i settori, foschie sulla Pianura Padana, ma con tempo asciutto. Nel pomeriggio nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche banco di nebbia nelle zone vallive. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sull’Appennino centrale con locali piogge, nubi sparse e schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità irregolare in transito.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare sui settori Peninsulari, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio instabilità, con possibili piovaschi sulla Sila e sui settori interni della Sicilia. In serata ampi spazi di sereno su tutte le regioni meridionali.

Temperature massime stabili o in aumento, minime stazionarie o in lieve calo solo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.