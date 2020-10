Free Guy – Eroe per Gioco: rilasciato il trailer

Ryan Reynolds è pronto per tornare sul grande schermo in veste di ‘un eroe per gioco’. Prossimamente al cinema, distribuito da The Walt Disney Company Italia, Free Guy – Eroe per Gioco è la nuova commedia d’azione targata Twentieth Century Studios (che già dal trailer si preannuncia divertentissima) che racconta di un impiegato in banca, interpretato da Reynolds, che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world. Così decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salva il suo mondo a modo proprio, prima che sia troppo tardi.

Nel cast del film – diretta da Shawn Levy da un soggetto di Matt Lieberman e una sceneggiatura di Lieberman e Zak Penn – anche Jodie Comer, la star di ‘Stranger Things’ Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi (regista di ‘Jojo Rabbit‘, ‘Thor: Ragnarok‘ e ‘Thor: Love and Thunder‘ in uscita nel 2022).

Il film, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è prodotto da Ryan Reynolds, p.g.a., Shawn Levy, p.g.a., Sarah Schechter, Greg Berlanti e Adam Kolbrenner. Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, Dan Levine e Michael Riley McGrath sono i produttori esecutivi.