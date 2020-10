Il gatto con due nasi sta per compiere 4 anni

Memphis, il gatto con due nasi, alla conquista del web: la sua missione è far capire al mondo quanto possono essere straordinari i gatti “speciali”

Diverso è bello. E Memphis ne è la prova. Il gatto con due nasi ha compie tra poco 4 anni, un traguardo per lui che rischiava di non avere alcun futuro. Memphis stava per essere abbandonato dai suoi precedenti padroni e nessun rifugio della sua zona, in Massachusetts, era disposto a prenderlo. La sua sorte, dunque, sarebbe stata quella dell‘eutanasia. Ma il destino, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha voluto per lui una strada diversa.