I Predatori di Pietro Castellitto: online il trailer

Il 22 ottobre arriva al cinema con 01 Distribution l’atteso esordio alla regia di Pietro Castellitto: ‘I predatori‘.

Vincitore del Premio migliore sceneggiatura alla 77. Mostra del Cinema di Venezia, il film -scritto, diretto e interpretato dal giovane Castellitto- segue la storia di due famiglie: i Pavone e i Vismara. Borghese e intellettuale la prima, proletaria e fascista la seconda. Nuclei opposti che condividono la stessa giungla, Roma, e la ricerca della felicità da ‘predatori’. Un banale incidente, però, fa collidere queste due famiglie, al tempo stesso, diverse e simili. Ad unire i due nuclei familiari, l’uno ignaro dell’esistenza dell’altro e viceversa, ci pensa Federico, interpretato da Castellitto. Come il regista, anche questo personaggio ha in sé una grande frustrazione: il primo ci ha fatto un film, il secondo, invece, è un giovane assistente di filosofia che viene lasciato fuori dal gruppo selezionato per la riesumazione del corpo di Nietzsche e per questo sceglie la via del gesto estremo. Un piano folle, secondo Federico, per smascherare i personaggi mostrando quello che sono veramente: ovvero dei ‘predatori’, che farebbero qualsiasi cosa pur di cambiare la direzione del proprio destino.

In occasione di Venezia 77 la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha intervistato Pietro Castellitto e il cast de ‘I predatori’ (prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango).