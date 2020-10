Cenerentola con Camila Cabello: ripartono le riprese

Riprendono le riprese del live action di Cenerentola con Camila Cabello: la cantante e il cast sono tornati sul set dopo lo stop dovuto alla pandemia

Riprendono in Inghilterra dopo mesi di stop per la pandemia di Coronavirus le riprese di “Cenerentola”, il live action che vedrà protagoniste Camila Cabello nei panni della protagonista e Idina Menzel in quelli della matrigna. Il set aveva dovuto chiudere i battenti lo scorso marzo, un po’ com’è capitato a tutte le produzioni del 2020. In questi giorni, la troupe si è riunita, come testimonia uno scatto della regista Kay Cannon, pubblicato su Instagram.

“Cenerentola”, il primo film da protagonista di Camila, sarebbe dovuto arrivare al cinema a febbraio 2021 ma con tutta probabilità la data d’uscita verrà posticipata. La pellicola, scritta e prodotta dal conduttore James Corden, non sarà, però, il solito live action. La musica sarà protagonista tanto quanto gli attori. Il film è, infatti, avrà molto la forma del musical.

Nel cast, accanto alla Cabello (al suo debutto come attrice come spiega la Dire Giovani) e alla Menzel, troveremo Billy Porter, Pierce Brosnan, Minnie Driver e Missy Elliott.