Elodie e Carl Brave insieme nel video di “Parli parli”

Un ritorno atteso quello di Carl Brave – in appena due anni ha già conquistato 12 dischi di Platino – che è stato accompagnato in questi mesi dall’uscita di quattro singoli: “Che poi”, “Regina Coeli”, “Spigoli (con Mara Sattei, tha Supreme)” e “Fratellì”. La cover del disco, realizzata da Valerio Bulla, è un omaggio al nonno di Carl. In cover è raffigurato il busto e il suo volto da ragazzo.