Soul non arriverà al cinema: sarà su Disney+

Soul, il nuovo film Pixar, a Natale si potrà vedere direttamente su Disney+. Cancellata la distribuzione nelle sale cinematografiche

Walt Disney Company conferma la linea di distribuzione attuata con il live action di ‘Mulan’ e bypassa le sale cinematografico portando un’altra attesa pellicola direttamente sullo schermo di casa. ‘Soul’, il nuovissimo film originale dei Pixar Animation Studios, uscirà il 25 dicembre su Disney+. Nei mercati internazionali in cui la piattaforma streaming non è ancora disponibile, come in Cina, la pellicola uscirà nei cinema, con date da annunciare.

“Siamo entusiasti di condividere lo spettacolare e commovente ‘Soul’ di Pixar con il pubblico direttamente su Disney+ a dicembre”, ha affermato Bob Chapek, amministratore delegato di The Walt Disney Company. “Un nuovo film Pixar originale è sempre un’occasione speciale, e questa storia davvero commovente e divertente sulla connessione umana e sulla ricerca del proprio posto nel mondo sarà un piacere per le famiglie, da godersi insieme durante le festività natalizie”.

Protagonista di ‘Soul’ è Joe Gardner, insegnante di musica e jazzista, che sogna di esibirsi sul palco. Quando finalmente arriva il momento, a causa di un incidente la sua anima viene separata dal corpo e trasportata in un centro in cui le anime si sviluppano prima di essere trasferite in un bambino appena nato.

Intenzionato a tornare a disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle questioni più rilevanti della nostra esistenza. Determinato a tornare alla sua vita, Joe farà squadra con una giovane anima, 22, che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre cerca disperatamente di mostrarle cosa rende speciale la vita, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), scoprirà le risposte ad alcune delle domande più importanti della nostra esistenza.

‘Soul’ è diretto da Pete Docter, il regista premio Oscar per ‘Inside Out’ e ‘Up’, nonché attuale chief creative officer di Pixar Animation Studios, e dal co-regista Kemp Powers, drammaturgo e sceneggiatore di ‘One Night in Miami’. Precedentemente previsto per l’uscita nelle sale il 20 novembre, il nuovo film Pixar aprirà la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 25 ottobre all’Auditorium Parco della Musica.