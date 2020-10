Nuova immunoterapia allogenica contro la sclerosi multipla

Sclerosi multipla: immunoterapia allogenica basata su cellule T mirata all’Epstein-Barr porta a miglioramenti della disabilità

Una nuova immunoterapia allogenica con cellule T mirata al virus di Epstein-Barr in pazienti con forme progressive di sclerosi multipla (SM) in fase precoce è stata ben tollerata e ha portato a miglioramenti sostenuti della disabilità. È quanto hanno riferito i ricercatori a MSVirtual2020.

Il razionale dell’approccio

«Esiste un numero crescente di prove che collegano l’infezione da EBV delle cellule B della memoria e la patogenesi della SM» ha detto Jakob Dupont, responsabile globale della ricerca e sviluppo presso Atara Biotherapeutics. «L’infezione da EBV è stata segnalata fino al 100% dei pazienti con SM ed è l’unico fattore di rischio identificato fino ad oggi che sembra essere necessario per la SM».

Dupont ha spiegato che le cellule infettate da EBV, in particolare le cellule di memoria B, svolgono un ruolo importante nella “cascata immunitaria” responsabile sia delle forme recidivanti che progressive di SM.

«Il successo degli interventi che esauriscono tutte le cellule B periferiche sottolinea l’importanza di queste cellule nella fisiopatologia della SM» ha detto. «ATA188 offre un approccio unico con il vantaggio di essere mirato selettivamente alle cellule B e alle plasmacellule infettate da EBV nella circolazione e nel sistema nervoso centrale».

Evidenze cliniche da uno studio di fase 1a

In uno studio di fase 1a, multicentrico, in aperto, i ricercatori hanno testato ATA188 in pazienti con forme progressive di SM per valutarne la sicurezza e i primi segni di efficacia e per restringere il giusto dosaggio in uno studio clinico randomizzato in corso.

ATA188 proviene da donatori sani sieropositivi per EBV per generare cellule T mirate all’EBV e la terapia viene somministrata dopo che i pazienti con SM sono stati abbinati attraverso la tipizzazione dell’antigene leucocitario umano (HLA).

«Le cellule T sono sensibilizzate contro specifici antigeni EBV in modo che possano mirare con precisione le cellule infettate da EBV implicate nella SM» ha spiegato Dupont.

«ATA188» ha proseguito «è disponibile come inventario prefabbricato che può essere prontamente selezionato per ogni paziente sulla base di una restrizione HLA e di un profilo allelico appropriati e quindi consegnato per la somministrazione in circa 3 giorni. È anche facile da somministrare in infusione endovenosa da 5 a 10 minuti in ambiente ambulatoriale con brevi periodi di osservazioni». ATA188 si è dimostrato abbastanza sicuro da continuare i test nello studio clinico randomizzato, hanno detto i ricercatori.

I pazienti che assumevano dosi più elevate avevano maggiori probabilità di ottenere miglioramenti sostenuti della disabilità (SDI), definiti come miglioramenti clinicamente significativi sulla scala EDSS (Expanded Disability Status Scale) o sulla scala Timed 25-Foot Walk (T25FW), confermati in due momenti consecutivi.

I miglioramenti sono stati principalmente guidati dai punteggi EDSS piuttosto che da quelli del T25FW. Quelli con SDI a 12 mesi tendevano a mostrare miglioramenti nella fatigue e nella funzione fisica e punteggi migliori sulla scala MS Walking rispetto a quelli che non mostravano SDI.

Efficacia duratura

I ricercatori hanno anche scoperto che i pazienti che hanno raggiunto SDI in qualsiasi punto temporale lo hanno mantenuto in tutti i punti temporali futuri, con un paziente che ha raggiunto SDI fino a 24 mesi in una fase di estensione in aperto.

«Siamo molto incoraggiati nel vedere che i pazienti che hanno ricevuto ATA188 che hanno ottenuto un miglioramento della disabilità prolungato lo hanno mantenuto in tutti i punti temporali futuri misurati in questo studio» ha sottolineato Dupont.

«Osservare un miglioramento costante della disabilità nel tempo in uno studio in fase iniziale è promettente e non vediamo l’ora di confermare questi risultati nel più ampio studio controllato randomizzato, che è attualmente in fase di arruolamento» ha annunciato.