Freespin dei casinò online senza deposito 2020

Ma cosa sono esattamente le trottole senza deposito, come le ottieni e qual è la differenza con le trottole senza deposito? Abbiamo raccolto tutte le informazioni su questo argomento e abbiamo trovato per voi i migliori casinò online con freespin, se volete un altro punto di vista o trovare i migliori freespin nel 2020 potete anche controllare https://www.casino-aams.org/free-spin/.

I migliori casinò con Freespin senza deposito gratuito.

In qualità di esperti nel testare i casinò online e le loro offerte di bonus, possiamo sempre fornirvi informazioni aggiornate sulle loro offerte di giri gratuiti senza deposito. Li abbiamo elencati chiaramente per voi nella seguente tabella, in modo che possiate scegliere facilmente il vostro prossimo bonus. Tutti questi casinò online sono affidabili e anche legali per i giocatori.

Freespin – Cos’è un giro gratis senza deposito?

I Freespin o senza deposito sono un’opportunità speciale per i casinò con denaro reale per attirare nuovi clienti o premiare i giocatori attivi. Qui si gioca senza alcun rischio, in quanto non è necessario depositare o scommettere denaro. Tuttavia, non troverete tale offerta in tutti i casinò online. Se si desidera utilizzare un’azione di questo tipo, non è necessario fare molto per essa.

Come nuovo cliente, tutto quello che devi fare è registrarti al casinò online in questione, che spesso richiede la conferma del tuo indirizzo e-mail o l’invio di un SMS. I clienti esistenti ricevono freespin senza effettuare un deposito, di solito sul loro conto al casinò, o vengono avvisati via e-mail.

I casinò online offrono tre diversi modi per utilizzare i giri gratuiti senza deposito. O sono immediatamente disponibili nel gioco corrispondente al momento dell’apertura, oppure è possibile attivarli con un codice bonus durante la registrazione o nell’area di deposito sotto bonus. In alcuni casi vengono assegnati direttamente dall’assistenza clienti. Contattate la Live Chat o scrivete un’e-mail e possono iniziare i vostri giri gratuiti senza deposito.

E anche se non dovete investire i vostri soldi e i giri gratuiti senza deposito sono davvero gratuiti, con un po’ di fortuna potete comunque vincere soldi veri che possono essere pagati.

I diversi tipi di FreeSpin

Quando si gioca ai giri gratuiti senza effettuare un deposito, un numero fisso di giri viene attivato su una particolare slot machine e le vincite risultanti vengono trasferite sul saldo del bonus. Nessuna scommessa viene detratta dal conto del casinò a questo scopo.

Le rotazioni libere si presentano in molte forme diverse e può essere confuso distinguerle.

Freespin con o senza deposito? Con o senza obbligo di scommessa? Per quale valore?

Ecco perché qui spieghiamo esattamente cosa significano i diversi freespin e a cosa bisogna prestare attenzione.

💠 FreeSpin gratuite su iscrizione

Se vedete un’offerta di freespin gratuiti solo per la vostra iscrizione, ne vale davvero la pena. Infatti, sono i popolari giri gratuiti senza deposito che permettono di scoprire il casinò e i giochi online gratis. Tuttavia, i giri gratuiti al momento della registrazione sono diventati sempre meno numerosi nel corso degli anni, quindi non sono più offerti in tutti i casinò online.

In genere, ci sono tra i cinque e i 25 giri gratuiti, che spesso vengono attivati sulle più popolari video slot come Starburst, Book of Dead o Gonzo’s Quest.

Naturalmente, non è come se si potesse semplicemente tenere le vincite e incassarle. Devi soddisfare i requisiti di scommessa, che di solito sono da 35 a 70 volte le vincite. Anche se non è facile farle, è essenziale che tu colga l’occasione, perché non puoi perdere nulla e ricevi il divertimento come bonus.

💠 Freespin gratuite senza deposito

Molti casinò online offrono anche giri gratuiti senza alcun deposito extra. Il gruppo target è costituito da clienti attivi che giocano nei casinò online da molto tempo. Proprio come i giri gratuiti al momento della registrazione, che si ottengono da alcuni fornitori, anche questi sono completamente gratuiti. Inoltre, quando si raggiunge il livello successivo, si possono anche vincere freespin senza dover effettuare un deposito nei programmi fedeltà.

Tipicamente, in questo caso, i casinò online vi accrediteranno da 10 a 20 freespin su una particolare slot machine. Sono anche giri gratuiti senza dover effettuare un deposito. Questi giri gratuiti senza deposito li troverete più spesso, quasi tutti i casinò online vi offrono questa opportunità di tanto in tanto.

Le condizioni di reddito dei fornitori per i freespins gratuiti senza deposito sono le stesse, sia che si tratti di una registrazione o di clienti fedeli. Se si convertono le vincite tra 35x e 70x, è possibile trasformarle in denaro reale.

💠 Spins gratuite in deposito

Per i vostri depositi, potete anche ottenere freespin nella maggior parte dei casinò online. Questo può essere un bonus di benvenuto al casinò, che combina denaro bonus e freespin.

Inoltre, quasi tutti i casinò online offrono, anche dopo, spesso anche una volta alla settimana, più opportunità di fare freespin per un piccolo deposito. Questi possono essere normali giri gratuiti con il più basso importo di scommessa possibile per la slot machine online, Mega Spins o Super Spins. I freespin normali sono i più comuni.

A differenza dei giri gratuiti senza deposito, si ottengono molti altri giri gratuiti con una piccola ricarica del conto. Il numero può variare da 50 a oltre 250, a seconda del casinò online. Inoltre, le condizioni di acquisto sono molto più favorevoli e variano da 20 a 40 volte.

💠 Freespin senza condizioni di scommessa

Nel frattempo, ci sono diversi casinò online che offrono anche giri gratuiti senza obbligo di scommessa. In inglese sono anche chiamati “wager free spins”. Per questo non è necessario soddisfare alcun requisito di scommessa e si possono utilizzare le vincite di tutti gli altri giochi, ad esempio nel casinò dal vivo.

Sebbene si tratti di vincite libere da qualsiasi scommessa, ciò non sempre significa che possano essere pagate immediatamente in denaro reale. Questo perché potrebbero essere soggetti a politiche diverse. Tuttavia, sono più attraenti delle normali trottole gratuite con deposito.

In generale, ci si può aspettare da 20 a 100 freespin senza obbligo di scommessa. Anche se questa variante non è ancora diffusa ovunque, ci sono sempre più casinò online dove questa opzione è offerta.

💠 Altri preziosi Free Spin(Mega Spins e Super Spins)

I Mega Spins e i Super Spins sono un metodo di bonus relativamente nuovo che non è ancora diffuso. Ecco perché i casinò online che offrono queste offerte sono molto rari. I Mega Spins e i Super Spins vengono dati principalmente ai clienti VIP, a volte anche senza effettuare un deposito. I giocatori del tempo libero possono usarli con un deposito.

Mentre i normali freespin hanno un valore da 0,10 a 0,20 euro, i Mega Spins hanno spesso un valore fino a 1 euro. I superspin possono anche avere un valore fino a 2 euro per spin.