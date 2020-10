Gossip Girl: che fine hanno fatto i protagonisti

Gossip Girl: da Blake Lively a Penn Badgley, ecco che fine hanno fatto i protagonisti. La serie cult Anni 2000 sta per tornare con un reboot

“Buongiorno Upper East Side, sono Gossip Girl e devo darvi una notizia sensazionale”. Le vite scandalose dell’élite di Manhattan sono entrate nei nostri teleschermi con Gossip Girl, serie cult degli Anni 2000. Il primo episodio fu trasmesso negli USA sul canale The CW il 19 settembre 2007 e da allora i suoi personaggi ci hanno tenuto compagnia per 6 stagioni, fino al 2012.

Un successo straordinario che è valso un reboot della serie, la cui produzione partirà a ottobre e che racconterà la vita dei protagonisti 8 anni dopo la fine dello show.

Ma che fanno oggi i 5 personaggi principali di Gossip Girl?

SERENA/ Blake Lively

L’eleganza di Serana va oltre il suo personaggio: Blake Lively è una delle star più amate di Hollywood. Dopo l’esperienza in Gossip Girl, l’attrice ha proseguito la sua carriera nel cinema. E’ stata Carol Ferris in Lanterna Verde, sul cui set ha incontrato il suo attuale marito e padre dei suoi figli, Ryan Reynolds. E’ stata diretta da Oliver Stone nel controverso Le Belve, per poi combattere contro uno squalo nel film Paradise Beach. Al cinema è apparsa l’ultima volta nel film del 2020 The Rhythm Section.

DAN/ Penn Badgley

Anche Penn Badgley ha proseguito la sua carriera di attore, sebbene meno splendente di quella della sua collega Blake. Oggi ha trovato un nuovo ruolo da protagonisti in “You”, la serie Netflix la cui la terza stagione è in sviluppo.

CHUCK/ Ed Westwick

Ed Westick è tornat ad interpretare un altro personaggio carismatico come Chuck in “White Gold”, dove veste i panni di del venditore di finestre Vincent. Dopo una brillante prima stagione, la serie di BBC Two era stata messa in pausa a causa delle accuse di violenza sessuale rivolte proprio contro Ed Westwick. La seconda stagione è arrivata nel 2019.

NATE/ Chace Crawford

Il bellissimo Chace Crawford ha partecipato a “Charlie Says”, pellicola del 2018 incentrata su Charles Manson e osannata dalla critica. Recentemente è nel cast della serie originale Amazon “The Boys”, dove interpreta il ruolo di “supereroe” Abisso.

BLAIR/ Leighton Meester

Dopo essere convolata a nozze con Adam Brody (Seth Cohen di The O.C.), Leighton Meester ha continuato a recitare al cinema e in tv. Di recente è stata tra i protagonisti della serie tv Single Parents, dove ha interpretato la mamma single Angie.