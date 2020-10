A Chianciano arriva il laboratorio di cinema CineLab

“Seguiremo attentamente tutte le norme anti-Covid in quanto la sicurezza rimane la cosa più importante, quindi a seconda del numero degli iscritti valuteremo se dividere gli alunni in classi diverse per un massimo di 8/10 alunni per classe – afferma il responsabile Andrea Testini -. I criteri di divisione saranno valutati in base all’età, bambini, giovani e adulti. È importante dire che i corsi saranno non solo per principianti ma anche per chi vuole aggiornare la propria formazione e per i semplici appassionati che vogliono far crescere il proprio interesse per il cinema e per la produzione di video e foto – prosegue Testini -. Come associazione rilasceremo un attestato/diploma di partecipazione e distribuiremo a livello nazionale e internazionale i lavori migliori”.

“Il costo dei corsi è davvero invitante ci viene da dire, è prevista una quota di iscrizione minima che garantirà un piccolo rimborso ai docenti e servirà come assicurazione in caso di danni alla struttura e alla costosissima attrezzatura. È una grande opportunità quindi per tutto il territorio, abbiamo deciso di spendere qui i mesi autunnali nella speranza che la pandemia finisca al più presto, piuttosto che andare in città e avere magari il doppio o il triplo degli iscritti ai corsi, ma è una sfida affascinante che speriamo davvero i cittadini della zona sappiano cogliere al volo. Ringraziamento il Sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti e l’Amministrazione comunale per la concessione di Villa Simoneschi” conclude.