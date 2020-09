Gianni Bismark duetta con Emma in “C’hai ragione tu”

Gianni Bismark duetta con Emma nel suo nuovo singolo “C’hai ragione tu”: nel brano anche Franco126 come autore

Una collaborazione inedita arrivata in seguito a un messaggio su Instagram e una lunga cena con Franco126. Così è nata “C’hai ragione tu”, il nuovo singolo di Gianni Bismark in cui il rapper duetta con Emma.

La canzone, in uscita su tutte le piattaforme il 2 ottobre, è un botta e risposta dal sapore nostalgico tra due innamorati, un dialogo ambientato in una Roma che forse oggi non esiste più ma che tutti amano ricordare con affetto.

“Gianni – racconta Emma – mi ha contattata su Instagram e mi ha scritto che appena sarebbe diventato più ‘grosso’ mi avrebbe chiesto un feat. Io gli ho risposto che con me non funziona così, perché conta la canzone. Mi ha mandato un paio di provini e l’idea mie è piaciuta subito. Appena siamo usciti dal lockdown ho organizzato una cena in giardino e mi sono ritrovata con Gianni e Franco126 a scrivere questo pezzo fino a notte fonda. Questa è la storia, ci siamo incontrati e abbiamo fatto musica insieme. Siamo dei sognatori e ci vogliamo bene”.

E Gianni aggiunge: “Non mi sarei mai aspettato che una artista già così affermata come lei si mettesse così a disposizione di uno come me, che ha ancora molto da dimostrare. Passare del tempo con lei è stato magico. Ha una voce e una grinta davvero incredibili e senza di lei questa canzone non sarebbe stata la stessa cosa”.

“C’hai ragione tu” è uno degli estratti di “Nati diversi: l’ultima cena”, il nuovo disco di Gianni Bismark, al secolo Tiziano Menghi, disponibile dal 9 ottobre. Il lavoro è la nuova edizione del fortunato album di del rapper pubblicato lo scorso marzo che aveva debuttato nella Top5 degli album più venduti e ascoltati in Italia totalizzando in una sola settimana oltre 5 milioni di stream e ottenendo ottimi consensi da pubblico e critica.

Il nuovo album sarà disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali in versione CD e LP colorato (anche in edizioni limitate autografate).

Oltre al singolo con Emma, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), questa nuova versione conterrà il brano inedito già disponibile in digitale “Sempre in tuta”, che vede collaborare Gianni con Dani Faiv e Sick Luke, oltre ad altro materiale inedito e versioni acustiche.