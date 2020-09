Bella Hadid: su Instagram la gioia di diventare zia

Per la prima volta durante la gravidanza, Bella Hadid – la sorella minore di Gigi – parla del lieto evento.

La modella, di solito molto restia a commentare frammenti di vita privata, ha pubblicato su Instagram una foto con la quasi mamma. Uno scatto dello scorso giugno, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), finora inedito.

Insieme nel ranch di famiglia in Pennsylvania, le due Hadid si tengono la pancia con le mani. Bella, così, scherza: “Due pagnotte nel forno, solo che la mia è di un hamburger e quella di Gigi è di Zayn”. La top, testimonial del make up di Dior, ha, poi, scritto: “Vi amo tantissimo. Non riesco a smettere di piangere”. Il nuovo arrivo in casa Hadid dovrebbe arrivare a breve. A fine agosto, Gigi aveva pubblicato una sua foto con scritto 33 settimane. Sembra proprio che Bella Hadid diventerà zia da un momento all’altro e, come si è visto, la cosa la entusiasma.