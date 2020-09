Gigi Hadid sui social mostra il pancione ai fan

Gigi Hadid manda in delirio i fan con le immagini ufficiali del suo pancione. “Non vedo l’ora di incontrarti”, ha scritto la modella

Dopo aver mostrato velocemente in una diretta Instagram il suo pancione, Gigi Hadid manda in delirio i fan pubblicando le prime foto ufficiali scattate in gravidanza.

Un servizio fotografico che mostra le rotondità della modella, più radiosa che mai. A realizzarlo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato il duo Luigi e Iango.