Previsioni meteo 24 settembre: fronte freddo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 24 settembre: tempo autunnale sull’Italia con piogge e temporali, nel weekend atteso un brusco calo delle temperature

L’autunno è iniziato con condizioni meteo marcatamente instabili sull’Italia dopo il definitivo cedimento dell’anticiclone che ha lasciato spazio alle perturbazioni. Sulla nostra Penisola piogge e temporali sono all’ordine del giorno, specie sulle regioni centro-settentrionali dove si contano anche ingenti danni. Anche la giornata di oggi non farà eccezione con piogge diffuse al Nord e al Centro, mentre al Sud il clima risulterà meno instabile.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF gli ultimi giorni del mese di settembre saranno ancora caratterizzati da instabilità, accompagnata anche da un brusco calo delle temperature. Da domani infatti un fronte freddo in transito sulla nostra Penisola farà precipitare i valori termici, e avremo nevicate lungo l’Appennino dai 1500 metri di quota. Da domenica invece le temperature cominceranno gradualmente a risalire.

Intanto per oggi, giovedì 24 settembre 2020, al Nord Italia tempo instabile al mattino sulle regioni nord occidentali, fenomeni in estensione a quasi tutte le regioni nel corso del pomeriggio-sera con temporali intensi e locali nubifragi.

Al Centro inizio di giornata con locali acquazzoni su Lazio e alto Tirreno, ulteriore peggioramento nelle ore pomeridiane e serali con maltempo diffuso sulle regioni tirreniche.

In Toscana tempo instabile nel corso della giornata con piogge e temporali diffusi su tutti i settori nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata il tempo rimarrà instabile con fenomeni temporaleschi localmente anche molto intensi.

Al Sud e sulle Isole ampie schiarite su gran parte delle regioni ma con peggioramento in vista su Sardegna e Campania nella seconda parte di giornata con piogge o temporali sparsi. Al pomeriggio possibilità di temporali sul Salento.

In Calabria condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite alternate a locali addensamenti nelle ore diurne su tutto il territorio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve aumento.

