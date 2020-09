Previsioni meteo 20 settembre: inizia una fase autunnale

Le previsioni meteo di oggi, domenica 20 settembre: deciso cambiamento del tempo sull’Italia. Si apre una fase autunnale con piogge e calo delle temperature

La svolta meteo è in arrivo. Dopo una prolungata estate settembrina, intervallata da rari episodi piovosi, il definitivo cedimento dell’anticiclone permetterà alle perturbazioni di raggiungere l’Italia. La prima farà sentire i suoi effetti già nella giornata di oggi con un progressivo peggioramento a partire dal Nord-Ovest e in estensione al Centro. Discorso opposto sulle regioni meridionali con temperature in alcuni casi superiori ai +30° C, in particolare sulla Sicilia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF la prossima settimana le condizioni meteo risulteranno piuttosto instabili in particolare sulle regioni del Nord e del Centro Italia. Senza la protezione dell’alta pressione, infatti, il nostro Paese sarà nel mirino di una serie di perturbazioni che porteranno piogge e temporali.

Intanto per oggi, domenica 20 settembre 2020, al Nord Italia al mattino cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi quasi ovunque con deboli piogge sparse ad ovest, maggiori schiarite al Nord Est. Al pomeriggio deboli piogge su Alpi, Appennino e regioni occidentali, stabile altrove. In serata tendenza a precipitazioni meno frequenti, con piogge attese ancora su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.

Al Centro al mattino molte nubi sulla Toscana con deboli piogge sparse, stabile altrove con locali schiarite. Al pomeriggio tempo in lento peggioramento con precipitazioni deboli, assenza di fenomeni soltanto sulle coste adriatiche. In serata piogge sparse ancora presenti su tutte le regioni salvo lungo le coste dell’Abruzzo con maggiore stabilità.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi e schiarite su Sicilia e aree peninsulari, maggiori addensamenti in Sardegna. Al pomeriggio tempo ancora stabile su tutte le regioni del meridione. In serata locali precipitazioni attese sul Molise e isole maggiori, stabile altrove con variabilità prevalentemente asciutta.

Temperature minime in aumento, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in aumento al Sud.

