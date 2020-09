Sofia Richie pizzicata a Malibu con Jaden Smith

Sofia Richie dimentica Scott Disick con Jaden Smith, il primogenito di Will e Jada Pinkett Smith. I due intimi in spiaggia a Malibu

Sofia Richie sembra essersi lasciata alle spalle la relazione con Scott Disick, l’ex di Kourtney Kardashian, la quale sarebbe proprio tra i motivi dell’addio. La modella, figlia del cantante Lionel, nei giorni scorsi è stata avvistata in compagnia di Jaden Smith, primogenito di Will e Jada Pinkett Smith. I due hanno passato una giornata al mare a Malibu e, secondo i ben informati, sarebbero stati insieme anche la sera.

“Hanno passato il pomeriggio a giocare in spiaggia con altri amici ma Sofia e Jaden avevano solo occhi l’uno per l’altra”, riferisce un’insider a E!News. “Hanno nuotato e si sono abbracciati. Si sono tenuti le mani uscendo dall’acqua si sono abbracciati” ancora una volta. A testimoniare le effusioni le foto del Daily Mail, che potete vedere di seguito.

Che si tratti di un ritorno di fiamma quello tra Sofia e Jaden? Molti non sanno che i due si sono già frequentati quando erano teenagers come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Poi, Sofia ha intrapreso una relazione brevissima con Justin Bieber per, infine, fidanzarsi con Disick, di 15 anni più grande.

L’uomo, non solo avrebbe un legame indissolubile e sentimenti ancora vivi verso la più grande delle Kardashian con la quale ha 3 figli, ma sarebbe stato al centro di discussioni per il suo problema con l’alcol. Scott è, infatti, entrato e uscito più volte dalla riabilitazione. Kourtney, inoltre, non avrebbe sempre usato parole dolci con la fidanzata dell’ex, nonostante con lei abbia avuto un buon rapporto.

Ora per Sofia Richie sembra essere arrivato il momento di abbandonare i drammi e trovare un po’ di serenità, che questa arrivi con Jaden o meno.