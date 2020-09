Rosie, il cane che gioca a Call of Duty Warzone

Cane impara a giocare a Call of Duty Warzone e elimina 3 avversari. Rosie, con il suo talento, ha fatto meglio di tanti altri giocatori

Giocare da cani non sarà più un’offesa. Basta pensare al talento di Rosie, che da quando ha imparato a muoversi nel mondo di Call of Duty Warzone vanta già tre eliminazioni. Ah, Rosie come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è un cane.

Ci sono poprietari di animali che insegnano ai loro amici pelosi a dare la zampa, fare la capriola, mettersi seduti o stare in piedi. Will Archer ha scelto di insegnare alla sua Rosie come giocare a Cod.

Lo YouTuber e la sua cagnolina hanno lavorato sodo. Will le ha costruito una speciale “tastiera” di cartone con solo due tasti, uno per sparare e uno per avanzare, in modo da adattare i pulsanti fondamentali del gioco alle zampe.

Successivamente, è iniziato il vero e proprio training.

Grazie a bocconcini-ricompense, Rosie è stata in grado di giocare insieme al suo amico umano, che l’aiutava puntando il mirino contro i nemici. Dal canto suo, la cagnolina, correva e sparava. Non sarà certo un top player ma con 3 eliminazioni nel curriculum può essere più brava di tanti altri giocatori…