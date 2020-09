Previsioni meteo 19 settembre: l’anticiclone inizia a cedere

Le previsioni meteo di oggi, sabato 19 settembre: ultime ore di caldo anomalo sull’Italia, nel corso del fine settimana prime piogge per il cedimento dell’anticiclone

Dopo giorni di clima asciutto, ad eccezione di un peggioramento al Sud, e condizioni meteo estive sull’Italia il tempo sta per cambiare. Nel corso del weekend infatti l’anticiclone inizierà a cedere anche al Nord e al Centro dove avremo il ritorno delle piogge e un calo dei calori termici. La giornata di oggi sarà ancora piuttosto asciutta e soleggiata con temperature in alcuni casi superiori ai +30° C mentre un parziale peggioramento è atteso da domenica.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF già dall’inizio della prossima settimana le condizioni meteo subiranno una decisa svolta autunnale. L’arrivo di una serie di perturbazioni di origine atlantica, infatti, porterà piogge diffuse a partire dal Nord e dal Centro con un deciso calo delle temperature.

Intanto per oggi, sabato 19 settembre 2020, al Nord Italia nubi in aumento a partire dai settori occidentali in estensione a quasi tutte le regioni entro fine giornata, piogge attese su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Ponente. Ampie schiarite all’estremo Nord Est

Al Centro giornata caratterizzata dal progressivo aumento di nubi medio-alte a partire da Lazio e Toscana, possibilità di locali piogge in nottata sull’alto Tirreno.

In Toscana tempo stabile nella giornata di sabato con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sia nelle ore diurne sia poi in serata su tutti i settori. Tempo instabile atteso per la giornata di domenica, con piogge diffuse su tutti i settori sia nelle ore diurne sia poi nel corso della serata.

Al Sud e sulle Isole tempo stabile e asciutto su tutti i settori salvo locali piogge o brevi temporali attesi al pomeriggio sulla Calabria ionica e Basilicata meridionale. Nubi in aumento dalla serata.

In Calabria locali piogge al mattino di sabato sui settori meridionali, mentre al pomeriggio temporali sparsi potrebbero interessare le zone a ridosso dei rilievi. Tempo asciutto domenica con cieli irregolarmente nuvolosi sia nelle ore diurne sia poi nelle ore serali.

Temperature in rialzo al Sud, stazionarie al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.