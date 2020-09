Previsioni meteo 18 settembre: caldo fuori stagione

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 18 settembre: ancora caldo anomalo sull’Italia con l’anticiclone, temperature anche superiori ai +30°C

Condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia anche se l’equinozio di autunno si avvicina. L’anticiclone infatti non molla la presa, come accade ormai da giorni, e la conseguenza è che il clima continua a risultare asciutto. Anche le temperature sono ben oltre le medie del periodo: nella giornata di oggi in alcune località del Centro Italia si potranno superare i +30°C. Qualche grado in meno sulle regioni meridionali, dove si sentiranno ancora gli effetti del vortice ciclonico che ha portato qualche pioggia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel corso del fine settimana non sono previste variazioni. I cieli risulteranno ancora sereni da Nord a Sud e le temperature si manterranno su valori superiori alle medie stagionali. Per un cambiamento più deciso del tempo ci sarà ancora da attendere: il cedimento dell’anticiclone potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, venerdì 18 settembre 2020, al Nord Italia tempo stabile per tutto l’arco della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare soltanto dei locali piovaschi sulle Alpi occidentali al pomeriggio.

Bel tempo anche al Centro Italia con cieli sereni al mattino su tutti i settori, qualche addensamento in più al pomeriggio e solo dei con locali acquazzoni in Appennino in rapido esaurimento in serata.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio salvo possibili innocui addensamenti sulle zone interne; in serata si confermano le condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno.

Residua instabilità sulle regioni meridionali con locali piogge o temporali tra Sicilia, Calabria e settori appenninici. Bel tempo altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria locali piogge al mattino sulla costa tirrenica centro-meridionale, più asciutto altrove; al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni in formazione sulle zone interne e in locale sconfinamento verso le coste. Migliora nelle ore serali.

Temperature in calo su tutte le regioni ma ancora su valori superiori alle medie.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.