Previsioni meteo 17 settembre: vortice ciclonico al Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 17 settembre: ciclone in azione sulle regioni centro-meridionali con piogge e temporali in particolare nelle ore pomeridiane

Condizioni meteo in parziale evoluzione nelle prossime ore sull’Italia a causa di un vortice ciclonico che farà sentire i suoi effetti sulle regioni centro-meridionali. Nella giornata di oggi infatti saranno possibili piogge e temporali, specie nel corso del pomeriggio, su diverse zone del Centro-Sud e sulla Sicilia. Clima ancora asciutto e caldo anomalo al Centro-Nord.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF anche nel corso del prossimo fine settimana non sono attese variazioni di rilievo, con tempo stabile e possibili rovesci pomeridiani a carattere sparso. Arrivano invece nuove conferme per un cambiamento più deciso del tempo a partire dalla giornata di domenica, con l’arrivo delle perturbazioni di origine atlantica.

Intanto per oggi, giovedì 17 settembre 2020, al Nord Italia giornata caratterizzata da tempo prevalentemente stabile ma con locali disturbi sui rilievi delle Alpi centro-orientali e sul Piemonte occidentale con possibili acquazzoni o brevi temporali.

Al Centro bel tempo al mattino su tutti i settori, qualche addensamento in più al pomeriggio con locali piogge o temporali sulle zone interne di Lazio, Umbria e Toscana.

In Toscana tempo asciutto nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il territorio al mattino, nuvolosità in aumento al pomeriggio; in serata le condizioni meteo si manterranno asciutte con cieli sereni su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole nuvolosità a tratti compatta su tutti i settori con locale maltempo su Calabria, Sicilia, Salento e Basilicata meridionale. Ampie schiarite attese invece sulla Sardegna. Migliora dalla sera-notte.

In Calabria tempo instabile nel corso della giornata con piogge abbondanti su tutto il territorio specie sul versante tirrenico; in serata migliora su gran parte del territorio, ma non si escludono locali temporali sulla costa tirrenica meridionale.

Temperature in calo al Sud, stazionarie al Centro-Nord.

