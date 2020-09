Armani si prepara a sfilare e scommette sulla green beauty

Milano Fashion Week: la sfilata di Giorgio Armani sarà a porte chiuse ma la nuova collezione sarà svelata su La7 e armani.com

Giorgio Armani tornerà a sfilare, ma ha deciso di farlo anche per questa volta a porte chiuse. Una scelta obbligata in tempi di piena pandemia mondiale che non permette di tenere sfilate pubbliche come in passato. La prossima sfilata che si terrà in occasione della Fashion Week di Milano, tuttavia, verrà organizzata in modo tale da raggiungere un grande pubblico, come mai prima d’ora. La moda perciò anche in questo caso non si ferma e propone nuove soluzioni dimostrando di saper stare al passo con i tempi.

La sfilata di Armani alla Milano Fashion Week

Lo stilista italiano di moda conosciuto in tutto il mondo svelerà al mondo la sua nuova collezione Sabato 26 settembre alle 21 in prima serata su La7 e in contemporanea su armani.com, ma anche sui canali social del marchio. Il 24 settembre 2020 alle ore 11,30 sarà il turno delle collezioni Emporio Armani uomo e donna che verranno lanciate sui canali digitali. La diretta verrà proiettata sul sito del marchio emporioarmani.com, in diretta web su tutte le pagine social e pure sulla piattaforma Cnmi, Camera nazionale della moda italiana, l’associazione per la promozione della moda italiana senza scopo di lucro. Fino a questo momento, nessuno aveva trasmesso una collezione in diretta tv prima di averla mostrata a stampa e buyer. Le novità della collezione primavera-estate 2021 di Armani sono molte, iniziando da chi indosserà gli abiti e gli accessori. Infatti oltre ai modelli, sfileranno per l’Emporio Armani anche giovani attori, cantanti, ballerini e molti altri personaggi famosi che sono vicini al brand e allo stilista. A sfilare non ci sarà solo la collezione donna ma anche la nuova collezione maschile, con tanti capi e accessori lussuosi e di grande stile come le scarpe Armani da uomo, di cui conosciamo molto bene la bellezza dalle collezioni precedenti. Un uomo moderno ed elegante quello proposto da Armani, le cui creazioni non smettono conquistare il cuore degli italiani e di molti altri appassionati di moda in tutto il mondo.

Anche Armani abbraccia la cosmesi sostenibile

Giorgio Armani occupa un ruolo di primo piano anche nel mondo della cosmesi, dove sposa la linea della sostenibilità. Ha creato infatti una nuova fragranza chiamata “My Way” che presenta un flacone ricaricabile, riciclabile e con zero emissioni di carbonio. Per realizzarlo sono stati utilizzati esclusivamente ingredienti naturali, raccolti responsabilmente attraverso programmi basati sui principi del commercio equo e solidale. Armani tiene molto al tema della responsabilità nei confronti dei giovani consumatori e delle future generazioni e in nei prossimi anni ha preso l’impegno di ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio prodotte dalla sua impresa.

Armani si conferma una casa di moda all’avanguardia che vede nell’innovazione una sfida da cogliere per il futuro.