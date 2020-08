Milano Fashion Week: anche Fendi in passerella

A sorpresaha annunciato la sua presenza allaInizialmente infatti l’ipotesi iniziale era tenere l’evento a Roma, per continuare a contribuire allo stretto rapporto della Maison con la città. In queste ore inveceIn un momento così delicato per il settore, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ) il ritorno delle sfilate è fondamentale. Rappresenta infatti un’opportunità fondamentale per valorizzare l’eccellenza della moda italiana e rilanciare la filiera. Un’opportunità che Fendi sostiene, in sinergia con gli altri brand del Made in Italy, e CNMI, ripartendo da Milano, che negli ultimi mesi è stata duramente colpita e che adesso, anche attraverso la moda, torna ad essere un simbolo di rinascita per l’intero Paese.