Previsioni meteo 7 settembre: piogge e temporali al Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 7 settembre: ondata di maltempo con piogge sulle regioni del Nord Italia, clima più asciutto al Centro e al Sud

Dopo un inizio di settembre con condizioni meteo stabili e soleggiate il tempo sta per cambiare, almeno su parte della Penisola. Nella giornata di oggi, infatti, il cedimento dell’anticiclone delle Azzorre lascerà spazio all’arrivo di una perturbazione che colpirà le regioni del Nord Italia. Piogge e temporali bagneranno quasi tutto il settentrione insistendo in particolare sulle aree occidentali. Discorso diverso al Centro e al Sud dove proseguirà ancora l’estate settembrina con cieli sereni e temperature in linea con le medie stagionali. Saranno possibili piogge pomeridiane su parte della Sicilia e nelle zone montane dell’Appennino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nei prossimi giorni è atteso un miglioramento del tempo su tutta l’Italia, mentre da giovedì avremo maggiore instabilità pomeridiana con piogge anche sulle regioni centrali.

Intanto per oggi, lunedì 7 settembre 2020, al Nord Italia tempo fortemente instabile sia al mattino che nel pomeriggio con fenomeni temporaleschi diffusi, anche di forte intensità al Nord Ovest. Migliora nella sera-notte con residui fenomeni sull’Emilia-Romagna.

Al Centro nuvolosità sparsa alternata a schiarite più o meno ampie per tutto l’arco della giornata, locale instabilità al pomeriggio lungo i rilievi montuosi.

Al Sud e sulle Isole giornata caratterizzata da condizioni di locale maltempo sulla Sicilia con molte nubi e qualche temporale, più asciutto altrove salvo locali acquazzoni al pomeriggio sui rilievi.

Temperature attese in lieve calo, specie al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.