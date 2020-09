Previsioni meteo 4 settembre: estate settembrina sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 4 settembre: tempo stabile sull’Italia con l’anticiclone delle Azzorre. Temperature gradevoli nel fine settimana

Condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia grazie all’anticiclone delle Azzorre che continua a rinforzarsi come avviene ormai da qualche giorno. La conseguenza sono cieli sereni e temperature in aumento, con clima gradevole. L’estate settembrina accompagnerà la giornata di oggi, e resisterà anche nel weekend.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF infatti il bel tempo resisterà praticamente per tutto il fine settimana. Tra la serata di domenica e la giornata di lunedì il parziale cedimento dell’anticiclone lascerà spazio a correnti instabili che porteranno piogge sull’arco alpino e successivamente sulle regioni settentrionali.

Intanto per oggi, venerdì 4 settembre 2020, al Nord Italia giornata all’ insegna del tempo generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino e durante il pomeriggio. Bel tempo con precipitazioni assenti anche in serata.

Bel tempo e ampie schiarite anche su tutti i settori del Centro Italia, niente da segnalare con precipitazioni assenti grazie alla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti su gran parte della regioni sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo sarà asciutto con cieli sereni sulla costa e sulle zone interne.

Tempo asciutto anche al Sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari. Da segnalare soltanto la possibilità di isolati piovaschi sui settori interni della Sicilia al pomeriggio.

In Calabria tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con ampie schiarite e locali addensamenti specie sui settori interni ove al pomeriggio non si escludono isolate precipitazioni. Cieli sereni nelle ore serali su tutto il territorio.

Temperature attese in generale aumento da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.