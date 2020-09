Previsioni meteo 2 settembre: l’anticiclone si rinforza

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 2 settembre: alta pressione sull’Italia, bel tempo da Nord a Sud ad eccezione di piogge pomeridiane sull’arco alpino

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia dopo l’ondata di maltempo che a fine agosto ha colpito le regioni del Nord e del Centro. La rimonta dell’anticiclone infatti regala giornate in prevalenza soleggiate su quasi tutta la Penisola, con temperature in graduale rialzo e su valori in linea con le medie stagionali. La giornata di oggi non farà eccezione, con clima asciutto ad eccezione di piogge pomeridiane sull’arco alpino e Appennino settentrionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF il tempo si manterrà in prevalenza stabile almeno fino al prossimo weekend. Avremo isolati temporali pomeridiani sui rilievi alpini e zone interne lungo l’Appennino. Ancora incertezza sull’inizio di una fase più perturbata dall’inizio della prossima settimana: serviranno infatti ulteriori conferme.

Intanto per oggi, mercoledì 2 settembre 2020, al Nord Italia bel tempo al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni settentrionali. Stabile anche al pomeriggio eccetto locali piogge o acquazzoni su Alpi e Appennino, in sconfinamento sulle pianure in serata o nottata.

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni centrali italiane ma con nubi in transito alle quote elevate. Nessuna precipitazione da segnalare per l’intero arco della giornata.

In Toscana tempo stabile nel corso dell’intera giornata con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo rimarrà asciutto sempre con cieli nuvolosi lungo la costa e sulle zone interne.

Nubi alte e stratificate in transito su tutte le regioni meridionali ma con tempo stabile eccetto deboli piogge non escluse sulla Sicilia meridionale e orientale.

In Calabria generale assenza di fenomeni nel corso della giornata: i cieli saranno irregolarmente nuvolosi sia nelle ore diurne sia poi in serata su tutto il territorio.

Temperature stazionarie o in lieve aumento i valori minimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.