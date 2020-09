Can Yaman torna in Italia: sarà 2 volte ospite a Mediaset

Can Yaman torna in Italia: previsti due appuntamenti su Mediaset. L’attore turco è attualmente in Tv con la soap DayDreamer su Canale 5

Buone notizie per le fan di Can Yaman. Il bell’attore turco, che ha conquistato il pubblico femminile di tutto il mondo, potrebbe tornare presto in Italia.

A lanciare ‘la bomba’ è stato il settimanale ‘Oggi’, secondo cui nei prossimi mesi Yaman sarà ospite di due programmi Mediaset. I nomi rimangono ancora top secret ma tra i più papabili ci sono ‘Domenica Live’ di Barbara D’Urso, che ha già ospitato l’attore lo scorso anno, ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi e ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin.

La rinuncia al Grande Fratello Vip

Unica notizia certa è che Can Yaman non prenderà parte al nostro ‘Grande Fratello Vip’, come sperato da molte fan. Secondo i rumors, a declinare l’invito di Alfonso Signorini sarebbe stato proprio l’attore a causa del cachet ‘poco soddisfacente’.

Grande successo con DayDreamer

In attesa di scoprire quali saranno gli appuntamenti autunnali che lo vedranno ospite, Yaman è in tv con DayDreamer – Le ali del sogno, in onda su Canale 5 alle 14.45. Il successo della soap è stato tale che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di promuoverla in prima serata. Si parte lunedì 7 settembre.

