Previsioni meteo 3 settembre: temperature in aumento

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 3 settembre: tempo in prevalenza stabile sull’Italia con l’anticiclone, temperature di nuovo in rialzo

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono ancora in parte disturbate dallo sviluppo e dalla formazione di violenti sistemi temporaleschi sparsi sulle regioni settentrionali, come accaduto nella giornata di ieri. Sul resto della Penisola invece è l’anticiclone a fare la voce grossa con clima asciutto e temperature di nuovo in aumento. La giornata di oggi non presenterà grandi variazioni, con tempo stabile ad eccezione di precipitazioni sparse tra pomeriggio e sera sui rilievi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF la fase stabile durerà fino al prossimo fine settimana. Saranno ancora possibili temporali pomeridiani sull’arco alpino e zone interne appenniniche mentre a seguire è attesa una fase più perturbata. Dall’inizio della prossima settimana infatti il cedimento dell’anticiclone lascerà spazio al ritorno delle perturbazioni accompagnate da piogge che bagneranno il Nord e il Centro.

Intanto per oggi, giovedì 3 settembre 2020, al Nord Italia tempo generalmente stabile su buona parte delle regioni con locali piogge attese soltanto su Alpi nord orientali e Appennino tosco-emiliano, molte nubi al mattino sulle pianure ma con basso rischio di fenomeni.

Al Centro giornata caratterizzata da bel tempo e ampie schiarite su tutti i settori, al pomeriggio però non mancheranno locali temporali lungo la catena appenninica con fenomeni in esaurimento entro la serata.

In Toscana tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con ampie schiarite e qualche nube su gran parte del territorio, locali fenomeni sui settori settentrionali e sulle aree a ridosso dell’Appennino. Tempo asciutto in serata su tutti i settori con ampi spazi di sereno.

Al Sud e sulle Isole tempo inizialmente asciutto ovunque salvo possibilità di locali piogge sulle coste ioniche meridionali, aumento dell’instabilità al pomeriggio sui rilievi appenninici e della Sicilia con temporali sparsi.

In Calabria nuvolosità irregolare nel corso della giornata su gran parte della regione, locali temporali al pomeriggio sui settori meridionali; tempo asciutto tra la sera e la notte su tutto il territorio.

Temperature attese in generale aumento da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.