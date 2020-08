Adele con il bikini giamaicano: bufera sui social

Adele regina delle polemiche: tutti contro l’artista per un bikini giamaicano. È bastato uno scatto su Instagram per scatenare le critiche degli utenti

Adele ormai è abituata alle critiche. Ogni scatto pubblicato sui social alza polveroni che durano per giorni. E, da prassi, anche l’ultima foto non è da meno. La cantautrice ha, infatti, postato un’immagine che la ritrae al carnevale londinese di Notting Hill con indosso un bikini con stampa della bandiera giamaicana e un’acconciatura tipica con nodi Bantu. Cosa c’è di strano? Secondo gli utenti, Adele avrebbe peccato di “appropriazione culturale indebita”.

Nella pratica, la cantante avrebbe fatto propria un’identità per cui le donne nere vengono derise da sempre. Treccine, nodi e un certo tipo di abbigliamento: tutti elementi che diventano appropriati se ad averli e indossarli è una donna bianca. Ancora peggio si fanno proprie usanze senza conoscere il loro significato originario. Il risultato dello scatto secondo alcuni? Un’operazione di cattivo gusto.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), c’è però chi difende Adele. L’artista voleva solo donare un tributo alla cultura giamaicana. Il carnevale di Notting Hill, quest’anno posticipato per l’emergenza COVID-19, è tra l’altro nato per omaggiare i britannici di origine caraibica e africana. La polemica, quindi, si spera venga archiviata nel più breve tempo possibile!