Modello 730: rimborso medio di 887 euro

Modello 730: il rimborso medio è di 887 euro. Da Taxfix le indicazioni su come ottenere il rimborso entro fine settembre e come spenderlo

Agosto, tempo di vacanze e di mare ma anche di… modello 730 e rimborsi fiscali. Il 2020 è un anno anomalo, che ha fatto slittare, tra gli altri, anche il calendario fiscale: causa Covid-19, quest’anno la scadenza per l’inoltro della Dichiarazione dei Redditi è fine settembre.

E così molti dei contribuenti italiani si troveranno a svolgere il loro doveri “burocratici” in piene vacanze, per riuscire ad avere il rimborso in tempo per la fine della stagione estiva: in soccorso arriva Taxfix, la prima app per fare la dichiarazione dei redditi via smartphone o, in questo caso da… sotto l’ombrellone. L’app, infatti, digitalizza e semplifica l’intero processo di compilazione e inoltro del modello 730, attraverso un percorso guidato composto da una serie di domande dal linguaggio facile ed accessibile, a cui rispondere direttamente da smartphone. Senza muoversi dalla sdraio.

Ma, nonostante le scadenze siano cambiate, il rimborso fiscale medio, in Italia, vale ancora 887 euro. Un “tesoretto” da destinare ad acquisti speciali. Ecco, da Taxfix, alcune idee.

Week-end last minute

Che il rimborso arrivi ad agosto o a settembre, il miglior modo per spenderlo è sicuramente concedersi un week-end di vacanza, anche in quest’estate particolare. Ma il consiglio vale anche per i contribuenti dell’ultima ora, che dovessero inviare il 730 a settembre ricevendo, quindi, il rimborso ad ottobre. Secondo gli esperti, infatti, il modo migliore per affrontare il ritorno in ufficio dopo le vacanze è… concedersi un’altra vacanza!

Cena stellata

Il ristorante stellato è quella coccola che ci concediamo spesso in occasioni speciali come compleanni o anniversari. Ma anche il rimborso fiscale può rappresentare una risorsa “inaspettata”, da sfruttare per regalarsi un’esperienza fuori dalla “routine”. E d’altra parte, dopo tanti mesi chiusi in casa, una cena da chef è il modo migliore per ricominciare a frequentare i ristoranti.

Tecnologia!

La quarantena forzata ha fatto scoprire anche ai meno digitalizzati ai vantaggi della tecnologia: tra videochiamate, smartworking e telelavoro, non possiamo davvero più fare a meno di una buona connessione internet, smartphone e videocamera. Le nuove abitudini e il rimborso fiscale sono un’occasione imperdibile per scoprire nuovi gadget tecnologici di cui non potremo più fare a meno: la tecnologia può essere un ottimo modo per investire il rimborso, che sia un assistente vocale da mettere in casa, un monopattino elettrico, o un nuovo smartphone… da cui fare la prossima dichiarazione dei redditi con Taxfix!

Regali agli amici o alle persone care

L’abbiamo detto un po’ tutti: “i mesi di solitudine e distanziamento mi hanno fatto riflettere sul valore delle relazioni con le persone”. Non dimentichiamocene adesso che possiamo riavvicinarci. Il rimborso fiscale può essere un’ottima scusa per fare un regalo a una persona speciale o – perché no? – per organizzare un’esperienza da condividere con amici e familiari

Accessori o arredamento per la casa

Abbiamo passato tanto tempo camminando tra la camera da letto, la cucina e il salone che ci siamo accorti di quell’angolo di casa ancora “vuoto” e di quell’oggetto che ci manca in casa e che ci migliorerebbe la vita. O addirittura, passando ore e ore seduti sul divano a guardare la stanza, ci sono venute idee creative che trasformerebbero la nostra casa in un luogo completamente nuovo. Beh, non rimandate: convertite, piuttosto, il rimborso fiscale in un piccolo “budget casa”. Comprando, magari, un divano nuovo, da cui fare la prossima dichiarazione dei redditi.

L’App è disponibile sia per iOS che per Android su Apple Store and Google Play Store: https://goo.gl/SP2Pk3 & https://goo.gl/DGvS7W.