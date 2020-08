Millie Bobby Brown reciterà in “The girl I’ve been”

Millie Bobby Brown reciterà per Netflix in “The girl I’ve been”, l’adattamento cinematografico del romanzo di Tess Sharpe

Netflix sta lavorando all’adattamento cinematografico del romanzo di Tess Sharpe The Girls I’ve Been. La protagonista sarà Millie Bobby Brown.

La pellicola è prodotta da Michael Costigan e Jason Bateman per Aggregate Films; Millie Bobby Brown per PCMA Productions.

The Girls I’ve Been è stato acquisito da Tracey Nyberg di Aggregate Films e rientra nell’ambito dell’accordo globale della società con Netflix.

Al momento Millie Bobby Brown è impegnata nello sviluppo di A Time Lost presso Netflix. Sta producendo il film tratto da una storia originale scritta con la sorella Paige Brown. Il suo prossimo progetto Enola Holmes, in cui recita e che sta producendo con la sorella, esordirà su Netflix entro la fine dell’anno.

The Girls I’ve Been è un thriller coinvolgente e intricato incentrato sulla truffatrice Nora, che deve usare le sue capacità di persuasione e imitazione per liberare se stessa, la sua amica e il suo ex da una situazione con ostaggi in una banca.

Il romanzo sarà pubblicato da Penguin Random House all’inizio dell’anno prossimo.