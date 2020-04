Millie Bobby Brown sarà Enola Holmes su Netflix

Netflix distribuirà Enola Holmes. Diretto da Harry Bradbeere scritto da Jack Thorne, il film è basato sulla serie di libri di Nancy Springer, ‘The Enola Holmes Mysteries’. La collana della Springer, lanciata nel 2006 con il romanzo ‘Il caso del marchese scomparso’, è ancora inedita in Italia e racconta la storia della giovane e abilissima investigatrice Enola – interpretata dalla star di ‘Stranger Things’ Millie Bobby Brown – sorella minore di Mycroft, interpretata da Sam Claflin, e del popolare Sherlock Holmes, interpretato da Henry Cavill. Nel cast anche Helena Bonham Carter alla quale è stato affidato il ruolo della madre dei due investigatori.

‘Enola Holmes’, che inizialmente avrebbe dovuto debuttare al cinema come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è prodotto da Legendary Pictures insieme a PCMA Productions, la casa di produzione della giovanissima Brown.

what's that? 🕵🏻

👣

👣

👣

👣

a new Sherlock Holmes film led by Millie Bobbie Brown, Henry Cavill, Sam Claflin, and Helena Bonham Carter?

ENOLA HOLMES, a from FLEABAG director Harry Bradbeer. Coming soon to Netflix.

— NetflixFilm (@NetflixFilm) April 21, 2020