Previsioni meteo 24 agosto: piogge al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 24 agosto: attese piogge e temporali sulle regioni centro-settentrionali nella seconda parte della giornata

La terza ondata di caldo africano che ha caratterizzato lo scorso weekend potrebbe essere anche l’ultima di questa estate. Sull’Italia infatti le condizioni meteo sono in evoluzione per l’arrivo di una perturbazione che ha già portato piogge e temporali al Nord nella giornata di ieri. Oggi il clima risulterà ancora piovoso, specie nella seconda parte della giornata: le aree più colpite saranno ancora una volta quelle settentrionali ma le piogge raggiungeranno anche il Centro e zone interne centro-meridionali. In calo le temperature.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nei prossimi giorni il caldo dovrebbe lasciare anche il Sud Italia mentre serviranno ulteriori conferme per l’arrivo di una serie di perturbazioni atlantiche. Il tempo infatti, ad eccezione del passaggio perturbato di inizio settimana, risulterà stabile almeno fino all’inizio del prossimo weekend quando le piogge potrebbero arrivare al Nord e al Centro.

Intanto per oggi, lunedì 24 agosto 2020, al Nord Italia condizioni di maltempo diffuso atteso su tutte le regioni, dapprima al Nord-Ovest nel corso della mattinata e successiva estensione anche a settori padani e aree nord orientali al pomeriggio e in serata. Attenzione a possibilità di locali grandinate.

Al Centro tempo inizialmente stabile e asciutto su praticamente tutti i settori, al pomeriggio rapido peggioramento in arrivo su regioni appenniniche e settori adriatici con attività temporalesca da sparsa a diffusa. Generalmente più asciutto su bassa Toscana e Lazio occidentale.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità sparsa alternata a schiarite, aumento dell’instabilità al pomeriggio sui rilievi appenninici dei settori peninsulari ad esclusione soltanto della Calabria. Fenomeni localmente fin verso le zone costiere.

Temperature stazionarie o in lieve calo su quasi tutta la Penisola.

