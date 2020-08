Previsioni meteo 22-23 agosto: weekend con il caldo africano

Le previsioni meteo di oggi e domani, sabato 22 e domenica 23 agosto: Italia nella morsa del caldo africano, temperature fino a +40°C in alcune aree della Penisola

Ancora anticiclone africano dominante sull’Italia con sole prevalente e con clima molto caldo nelle ore centrali della giornata. Con queste condizioni meteo le temperature sono previste in ulteriore aumento nel corso del prossimo weekend e valori attesi prossimi ai +40°C. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore nella giornata di oggi non avremo città da bollino rosso ma saranno 8 quelle da bollino arancione: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Latina, Palermo, Perugia e Rieti. Domenica invece saranno due le città da bollino rosso: Perugia e Rieti.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF da domenica le condizioni inizieranno a cambiare e sulle regioni del Nord avremo piogge e temporali con un deciso abbassamento delle temperature. All’inizio della prossima settimana le precipitazioni raggiungeranno anche il Centro. Gli ultimi giorni del mese di agosto, infine, potrebbero essere caratterizzati da condizioni di marcato maltempo.

Intanto per oggi e domani, sabato 22 e domenica 23 agosto 2020, al Nord Italia aumento dell’instabilità lungo l’arco alpino e alte pianure con piogge sparse o temporali, resiste bel tempo e sole altrove. In serata fenomeni ancora presenti su Alpi, Veneto e Friuli con residue piogge, cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Al Centro al mattino cieli sereni su tutte le regioni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di prevalente stabilità atmosferica sia sui monti che lungo coste e pianure. In serata non sono attese variazioni di rilievo con ampie schiarite o nubi irregolari.

In Toscana fine settimana caratterizzato dal bel tempo con sole prevalente nelle ore diurne di sabato su tutto il territorio, mentre domenica si attende qualche nube in più dapprima sulla costa e poi sulle zone interne, ma senza fenomeni di rilievo. In serata il tempo si manterrà asciutto senza variazioni.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio resiste prevalente stabilità atmosferica ovunque con locali addensamenti soltanto sulla Campania. In serata cieli stellati sia sulle aree insulari che su quelle peninsulari.

In Calabria tempo stabile nel corso del fine settimana con sole prevalente sia nelle ore diurne di sabato sia poi domenica su gran parte della regione; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

Temperature minime e massime in calo da domenica al Nord, stazionarie al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.