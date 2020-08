Previsioni meteo 20 agosto: nuova ondata di caldo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 20 agosto: nuova ondata di caldo africano in arrivo sulla nostra Penisola, il picco nel corso del fine settimana

Dopo le piogge e i temporali di inizio settimana un promontorio di alta pressione di natura africana in espansione nel Mediterraneo farà sentire i suoi effetti anche sull’Italia. Le condizioni meteo oggi e nei prossimi giorni si presenteranno infatti stabili con precipitazioni per lo più assenti. Aumenterà però il caldo, anche se secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore nella giornata di oggi non avremo città da bollino rosso.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nei prossimi giorni l’anticiclone continuerà a soffiare aria calda di matrice sub sahariana sulla nostra Penisola, dove si potranno raggiungere localmente anche i +40°C. Questa terza ondata di caldo avrà comunque vita breve: già da domenica infatti le temperature inizieranno a scendere e nel corso della prossima settimana il tempo risulterà più instabile con piogge specie al Centro-Nord.

Intanto per oggi, giovedì 20 agosto 2020, al Nord Italia ennesima giornata di bel tempo su tutte le regioni anche se con innocue nubi sulle Alpi e sulle regioni più occidentali alternate con brevi schiarite. Precipitazioni assenti.

Bel tempo anche al Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata. Precipitazioni assenti.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti su gran parte della regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo sarà asciutto con cieli sereni sulla costa e sulle zone interne.

Situazione analoga anche al Sud Italia con sole prevalente al mattino sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari e soltanto delle innocue nubi irregolari al pomeriggio sui settori interni.

In Calabria tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il territorio sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sempre su tutti i settori.

Temperature in aumento da Nord a Sud.

