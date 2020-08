Previsioni meteo 18 agosto: piogge pomeridiane al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 18 agosto: Italia ancora divisa in due con piogge e temporali sulle regioni centro-settentrionali e caldo al meridione

La seconda metà di agosto si è aperta con l’Italia divisa in due sotto il profilo meteo. Mentre il Nord e parte del Centro continuano a fare i conti con piogge e temporali per il cedimento dell’alta pressione, al Sud splende ancora il sole e il caldo non molla la presa, anche se in attenuazione. Anche nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo, con possibili piogge pomeridiane sulle aree centro-settentrionali del Paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore nella giornata di oggi saranno non avremo città da bollino rosso: solo Palermo avrà bollino arancione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel corso del prossimo fine settimana tornerà invece il caldo africano, con temperature di nuovo oltre le medie stagionali. L’anticiclone infatti, tra giovedì e venerdì, soffierà aria calda di matrice sub sahariana sulla nostra Penisola, dove si potranno raggiungere anche i +40°C.

Intanto per oggi, martedì 18 agosto 2020, al Nord Italia al mattino molte nubi sulle aree orientali e sulla Liguria di Ponente con locali piogge o brevi temporali, più asciutto altrove con ampie schiarite al Nord Ovest. Al pomeriggio temporali in intensificazione su Veneto, Friuli, Trentino e Romagna, maggiore stabilità sui rimanenti settori. In serata fenomeni ancora presenti sui settori alpini centro-orientali e Appennino emiliano, ampie schiarite altrove.

Al Centro al mattino nuvolosità sparsa su tutte le regioni con locali temporali in Toscana. Al pomeriggio aumento dell’instabilità sui rilievi appenninici con attività temporalesca anche intensa, bel tempo su coste e pianure. In serata residui fenomeni sull’Abruzzo fin verso le aree costiere, bel tempo altrove con ampie schiarite.

In Toscana piogge o temporali al mattino su gran parte della regione, più asciutto sui settori meridionali, fenomeni estesi su tutta la regione al pomeriggio ad esclusione della costa centro settentrionale che si manterrà asciutta. Fenomeni in esaurimento in serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nubi su Molise, alta Campania e Sardegna settentrionale, ampie schiarite altrove con cieli sereni. Al pomeriggio tempo instabile sull’Appennino con temporali attesi tra Molise, Campania e Puglia, nubi sparse altrove ma senza fenomeni. In serata fenomeni in estensione localmente verso le coste pugliesi e ioniche, resiste stabilità sui rimanenti settori.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nel pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà stabile con ampie schiarite e qualche nube sui settori meridionali

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento al Sud, in calo al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.