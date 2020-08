Previsioni meteo 15-16 agosto: caldo in diminuzione

Le previsioni meteo di oggi e domani, sabato 15 e domenica 16: weekend di Ferragosto con tempo in prevalenza stabile sull’Italia e caldo in attenuazione

Weekend di Ferragosto con condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia che sta facendo i conti con la seconda intensa ondata di caldo di questa estate. Le temperature però sono già calate sulle regioni centro-settentrionali che hanno fatto i conti anche con piogge e temporali sparsi nella giornata di ieri. Oggi e domani i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi, con possibilità di precipitazioni nelle ore pomeridiane sui rilievi appenninici. Farà ancora caldo al Sud e nelle grandi città, seppur in attenuazione. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore nella giornata di oggi saranno 4 le città da bollino rosso: Bologna, Campobasso, Rieti e Roma.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nei prossimi giorni il caldo insisterà al Sud mentre sulle regioni settentrionali e centrali le temperature si riporteranno in linea con le medie stagionali. Al Nord continueranno anche ad arrivare correnti instabili che porteranno piogge e temporali.

Intanto per oggi e domani, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020, al Nord Italia bel tempo al mattino eccetto locali piogge lungo le coste adriatiche. Bel tempo anche al pomeriggio ad eccezione di locali piogge o temporali sulle Alpi e in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di stabilità su tutte le regioni.

Sole al mattino sulle regioni del Centro Italia, locali addensamenti nuvolosi al pomeriggio sui settori interni ma senza fenomeni. Cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della serata.

In Toscana giornata di sabato con ampie schiarite e bel tempo prevalente salvo locali temporali sull’Appennino settentrionale. Resistono condizioni di generale stabilità anche domenica ma con nubi in transito sui settori costieri.

Al Sud e sulle Isole giornata di Ferragosto con il bel tempo su tutte le regioni. Sole prevalente ovunque al mattino, locali temporali al pomeriggio e in serata sulle regioni interne peninsulari.

In Calabria bel tempo sabato con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Si rinnova la stabilità atmosferica anche domenica con bel tempo e clima asciutto.

Temperature in lieve calo in tutta Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.