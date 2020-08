Previsioni meteo 14 agosto: caldo da bollino rosso in 5 città

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 14 agosto 2020: continua la fase di tempo stabile sull’Italia. Ancora caldo su diverse regioni della Penisola, temporali al Nord

Il weekend di Ferragosto inizia con l’Italia divisa in due sotto il profilo meteo. Mentre il Nord della Penisola continua a fare i conti con piogge e temporali, al Centro e al Sud da giorni è il caldo il grande protagonista. Lo scenario resterà invariato anche nella giornata di oggi, con precipitazioni pomeridiane al settentrione e cieli sereni sul resto dell’Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore nella giornata di oggi saranno 5 le città da bollino rosso: Bologna, Campobasso, Perugia, Rieti e Roma.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nei prossimi giorni il caldo tenderà ad aumentare sulle regioni meridionali dove i cieli risulteranno sereni. Il Nord invece sarà interessato da piogge e temporali per l’arrivo di aria più instabile che contribuirà anche ad abbassare le temperature.

Intanto per oggi, venerdì 14 agosto 2020, al Nord Italia mattinata per lo più stabile, piogge o temporali diffusi nel corso del pomeriggio su tutte le regioni eccetto in Liguria con tempo stabile. In serata si rinnovano condizioni di instabilità ad est con acquazzoni, più asciutto altrove.

Bel tempo al Centro Italia con locali addensamenti lungo il Tirreno al mattino ma senza fenomeni. Cieli sereni o poco nuvolosi nel corso del pomeriggio e in serata, tuttavia senza precipitazioni di rilievo associate.

In Toscana nubi sparse al mattino lungo le coste ma senza fenomeni di rilievo associati, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio non si escludono locali piogge sui settori meridionali e sull’Appennino, più asciutto altrove ma con nuvolosità in transito. Maggiori schiarite dalla serata.

Al Sud e sulle Isole vigilia di Ferragosto caratterizzata dal bel tempo su tutte le regioni. Al mattino tutto sereno salvo innocue velature in Sardegna, sereno o poco nuvoloso anche al pomeriggio e in serata.

In Calabria tempo stabile al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. Ampie schiarite in serata e nottata.

Temperature in calo al Centro-Nord Italia, lieve aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.