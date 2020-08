Venezia 77: debutta alla regia Pietro Castellitto

“Sono profondamente felice che il mio film venga presentato nella sezione ‘Orizzonti’”, ha commentato Pietro, che figura anche tra gli interpreti della pellicola. “Lo sconquasso della pandemia- ha continuato il regista- ha distrutto molte certezze aprendo le porte a un nuovo scontro fra culture e visioni del mondo, premessa fondamentale per qualsiasi era artistica. C’è un che di bellico in quest’alba veneziana e farne parte è motivo di orgoglio. Ringrazio Alberto Barbera e tutti i selezionatori per la fiducia data. Spero di esserne all’altezza“.