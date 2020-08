Gazpacho ideale per preparare la pelle al sole

Il Gazpacho è il piatto ideale per preparare la pelle al sole: contribuisce all’idratazione e alla protezione della pelle

Sapevi che peperoni e pomodori preparano la pelle all’abbronzatura e alla protezione dai raggi solari? E questi due ingredienti sono i protagonisti di un famoso piatto, perfetto per l’estate: il gazpacho!

Come spiega Giulia Privitera, nutrizionista del Policlinico di Milano, si tratta di una zuppa fredda contenente pane raffermo, olio di oliva, aceto e alcune verdure crude tipiche della stagione estiva: più utilizzate generalmente pomodori, cetrioli, peperoni, cipolle.

Il gazpacho più diffuso viene servito fresco (ma non freddo da frigorifero) nei mesi estivi e si differenzia in base alla miscela di verdure che lo compongono.

In estate per favorire l’idratazione della pelle è importante consumare ogni giorno 750 g di verdura tra pranzo e cena, privilegiando verdure che contengono caroteinoidi come in questo caso pomodori, peperoni o anche le carote.

Tutte queste verdure aiutano a favorire l’idratazione e la protezione della pelle alla quale contribuisce anche l’assunzione di 1,5 l di acqua al giorno.

La vitamina C contenuta nei pomodori e peperoni ha la capacità di riattivare la vitamina E contenuta ad esempio nell’olio extravergine di oliva, diventano una squadra vincente contro i radicali liberi e l’invecchiamento.

Queste caratteristiche rendono questo piatto un alleato perfetto e gustoso per la stagione estiva!

Possiamo accompagnarlo con delle bruschette di pomodorini o con una crema di ceci (hummus) – legume ricco di vitamine del gruppo B, magnesio e fibra – un modo più fresco per introdurre i legumi che di solito in estate, complice il caldo, si consumano meno.

Ingredienti per il gazpacho:

700 g di pomodori maturi

2 peperoni rossi

2 cetrioli

1 cipolla bianca

Olio extra vergine di oliva 20 g

1 cucchiaio di aceto di vino bianco

1 cucchiaino di sale

Pane casereccio 40 g

Erbe aromatiche a piacere

Procedimento:

– Lavare bene tutte le verdure

– Sbucciare la cipolla e inserirla nel frullatore

– Frullare i peperoni puliti con i cetrioli e mezza tazza d’acqua

– Tagliare il pane, eliminare la crosta, raccoglierlo in una ciotola e inzuppatrlo con l’aceto.

– Raccogliere le verdure nel frullatore, unire il pane strizzato, salare e frullare fino a ottenere un composto liscio. Passare la crema attraverso un colino

– Fare riposare in frigo un paio d’ore prima di servire

– Condire a crudo con un filo di olio extra vergine di oliva, aceto, sale.