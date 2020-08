Previsioni meteo 6 agosto: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 6 agosto 2020: il maltempo insiste sulle regioni centro-meridionali, nel weekend torna l’anticiclone

Condizioni meteo instabili anche nella giornata di oggi sulle regioni centro-meridionali dove avremo ancora piogge e temporali. Discorso diverso al Nord e settori tirrenici del Centro dove il clima risulterà più soleggiato. Le temperature gradualmente inizieranno a risalire e nel fine settimana si consoliderà di nuovo l’anticiclone ma senza gli eccessi della settimana scorsa.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF infatti l’alta pressione proteggerà gran parte della Penisola nel corso del prossimo weekend. Le regioni meridionali, invece, subiranno ancora gli effetti della perturbazione con piogge più frequenti.

Intanto per oggi, giovedì 6 agosto 2020, al Nord Italia prime ore del mattino con residue piogge sulla bassa Romagna, aumento dell’instabilità al pomeriggio sui rilievi alpini orientali con possibilità di acquazzoni o temporali sparsi. Generale miglioramento in serata, asciutto altrove.

Al Centro instabilità ad inizio giornata sulle regioni adriatiche con possibilità di locali piogge, molte nubi al pomeriggio sui rilievi tra Lazio e Abruzzo e brevi temporali associati. In serata si rinnovano possibili piogge sulle coste pescaresi.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino su tutti i settori, nuvolosità in aumento nelle ore pomeridiane specie sui settori interni. In serata cieli sereni sulla costa e sulle zone interne.

Un’altra giornata caratterizzata dal maltempo specie tra pomeriggio e sera su praticamente tutte le regioni peninsulari ad eccetto del Molise, più stabile sulle Isole ma con possibilità di brevi acquazzoni anche sulla Sicilia occidentale.

In Calabria locali temporali al mattino sulla costa tirrenica, possibili piogge anche sul resto dei settori; nel pomeriggio i fenomeni temporaleschi si estenderanno su tutta la regione. Maltempo sparso anche in serata.

Temperature minime e massime in calo al Sud, mentre al Centro-Nord sono attese in lieve ripresa.

