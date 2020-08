Previsioni meteo 5 agosto: piogge al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 5 agosto 2020: migliora il tempo al Nord Italia, piogge e temporali si spostano sulle regioni centro-meridionali

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in questi primi giorni del mese di agosto. Come preannunciato il cedimento dell’anticiclone africano, responsabile del grande caldo dei giorni scorsi, ha lasciato spazio all’arrivo di aria fresca e instabile con piogge e temporali che dal Nord si stanno spostando verso il meridione. Nella giornata di oggi avremo precipitazioni su gran parte delle regioni centro-meridionali accompagnate da un calo delle temperature. Parziale miglioramento invece al settentrione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF fino a sabato avremo maltempo sulle regioni meridionali con un graduale rialzo delle temperature. Tempo più stabile invece al Centro-Nord.

Intanto per oggi, mercoledì 5 agosto 2020, al Nord Italia residua instabilità sulle regioni adriatiche con nubi irregolari e piogge sparse, anche intense al mattino in Romagna. Bel tempo sui restanti settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro maltempo lungo le regioni adriatiche e Umbria, specie al mattino con piogge o temporali. Bel tempo lungo le regioni tirreniche con prevalenza di sole. Fenomeni in attenuazione in nottata.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno su gran parte della regione alternati a locali addensamenti sia al mattino sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Al Sud e sulle Isole tempo instabile anche al sud peninsulare fin dal mattino con locali piogge o temporali. Tempo più stabile e in prevalenza soleggiato sulle isole maggiori, specie in Sardegna.

In Calabria locali piogge al mattino sulla costa tirrenica, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto; fenomeni sparsi al pomeriggio e poi anche nel corso della serata sui rilievi e sulle zone settentrionali.

In Sicilia giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno su gran parte della regione siciliana alternati a locali addensamenti specie sui settori interni; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e i cieli saranno generalmente sereni o al più poco nuvolosi.

Temperature previste in ulteriore calo specie al Centro-Sud Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.