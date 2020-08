Il cane albino Sherlock è una star del web

Sherlock, il cane albino con gli occhiali da sole, è una star del web: la sua pelle e i suoi occhi sono troppo delicati per essere esposti alla luce del sole

Non per moda, ma per sopravvivenza. Sherlock deve utilizzare alcuni accorgimenti per la sua salute, come indossare occhiali da sole, ad esempio. Questo simpatico cagnolino, infatti, è albino. La sua pelle e i suoi occhi sono troppo delicati per essere esposti alla luce del sole.

“Lui è un cane speciale e ha una bellissima personalità”, racconta Netta McKay, la donna che ha salvato la vita a questo cane albino. Sherlock, infatti, è stato abbandonato poco dopo la sua nascita.

E’ stato poi affidato temporaneamente alle cure di Netta, che alla fine ha deciso di tenerlo con sé. Oggi lo schnauzer albino ha circa 4 anni e una casa amorevole, da cui può uscire solo a determinate condizioni. I cani come lui, infatti, “devono essere tenuti spesso all’ombra”, racconta Netta. “Si ustionano facilmente e possono sviluppare un tumore alla pelle. Porto Sherlock a fare un passeggiata quando il sole sta tramontando”.

Ogni volta che il cane albino esce, ha bisogno di una speciale protezione solare per cani e di indossare occhiali da sole. La rara condizione genetica, infatti, causa una mancanza di melanina nella pelle, il che significa che Sherlock è nato con pelo bianco e occhi azzurri, nonostante sua mamma fosse una schnauzer nera.

I cani albini necessitano di molte cure e attenzioni. Per farlo sentire a suo agio, Netta ha allestito un piccolo “parco giochi” nel suo cortile ombreggiato quando lei è fuori, in modo da mantenerlo attivo e di farlo interagire con gli altri suoi cani.