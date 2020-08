Previsioni meteo 1 agosto: il caldo ha le ore contate

Le previsioni meteo di oggi, sabato 1 agosto 2020: ultime ore di grande caldo sull’Italia. Temperature ancora oltre la media ma tra domenica e lunedì arrivano i temporali

Il mese di luglio si è chiuso con il picco dell’ondata di caldo africano che ha caratterizzato questa settimana la svolta meteo è vicina. Dalla giornata di oggi le temperature inizieranno piano piano a scendere, e nel pomeriggio potranno svilupparsi temporali sui rilievi alpini e appenninici, oltre alle zone interne del Centro. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute oggi saliranno a 14 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF avremo ancora caldo fino a domenica mentre da lunedì il quadro cambierà completamente. Correnti fresche e instabili, infatti, porteranno a un brusco calo delle temperature e a piogge, che al Nord potranno risultare anche di forte intensità.

Intanto per oggi, sabato 1 agosto 2020, al Nord Italia poche nubi solo in Liguria ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo instabile su Alpi, Appennino con piogge e temporali sparsi, più asciutto su coste e pianure. In serata residue piogge sull’arco alpino, più asciutto altrove con nubi sparse e schiarite.

Al Centro al mattino locali addensamenti lungo le coste tirreniche ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in Appennino con locali acquazzoni o temporali sparsi, maggiori schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle zone interne con isolate piogge o temporali associati, sole prevalente altrove. In serata bel tempo su tutte le regioni con nubi e schiarite.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.

