A Sansepolcro apre al pubblico Aboca Experience

Apre al pubblico Aboca Experience, la nuova sezione multimediale di Aboca Museum a Sansepolcro (AR), nel rinascimentale Palazzo Bourbon del Monte. La sezione corporate, permanente, nasce dalla volontà di raccontare in modo empatico e coinvolgente l’azienda, la sua storia, i valori e il contributo innovativo al mondo della salute a un pubblico allargato di turisti, scuole e stakeholder.

Aboca si affida allo studio milanese di interaction ed exhibition design Dotdotdot che progetta un percorso immersivo e interattivo, dove il visitatore è chiamato a interagire con le installazioni, facendo esperienza diretta dei contenuti sottesi alla realtà aziendale.

Aboca Experience non è una mostra né museo d’impresa tradizionale: è un ambiente che consente di esperire una diversa storia aziendale, in modo più coinvolgente e attraverso punti di vista inediti che il linguaggio del digitale e dell’interaction design consentono.

L’allestimento, che si distribuisce su cinque ambienti, è un percorso di scoperta attraverso proiezioni video, grafiche aumentate e contenuti interattivi, che si attivano a mezzo di interfacce fisiche e intuitive, che annullano la cosiddetta barriera tecnologica.

La progettazione ha richiesto un grande lavoro di sintesi dei contenuti, co-curati con l’ufficio comunicazione Aboca, per rendere la rappresentazione accessibile a un pubblico diversificato e la visita efficace anche dal punto di vista del tempo: dai percorsi brevi ai più approfonditi.

“Il nostro lavoro come progettisti”, spiega Laura Dellamotta, co-founder e general manager Dotdotdot, “è stato interpretare l’identità e la ricerca farmacologica dell’azienda e trasferirle in maniera emozionale e intuitiva. Non abbiamo puntato su installazioni sceniche dall’effetto ‘wow’, ma su un racconto coerente e coinvolgente, che invita le persone a esplorare i contenuti. Ciascun visitatore potrà gestire il proprio percorso di visita in un’esperienza unica e sempre diversa. Abbiamo concepito un allestimento di lunga vita, pensato per essere facilmente implementato e integrato con altri contenuti invogliando il visitatore a ritornare”.

Aboca Museum – Aboca Experience, via Niccolò Aggiunti 75, Sansepolcro (AR)

La visita ad Aboca Experience è inclusa nel biglietto di ingresso ad Aboca Museum, che permette l’accesso sia al percorso storico che a quello corporate immersivo.

DOTDOTDOT

È uno studio di design multidisciplinare fondato a Milano nel 2004, dove la ricerca è alla base dell’innovazione. Progetta ambienti interattivi emozionali in cui architettura, design e allestimento sono integrati con tecnologie digitali e nuovi media per creare esperienze uniche, che spaziano dai percorsi museali allo sviluppo di sistemi integrati per edifici intelligenti. Dotdotdot è un mix di competenze multidisciplinari: un team di architetti, designer, filosofi, programmatori che superano le distinzioni abbracciando il progetto nella sua complessità, dall’idea al risultato finale.

La prototipazione prima di tutto. Nel 2014 Dotdotdot fonda OpenDot, un Fab Lab, un hub di ricerca e open innovation che nasce dall’esigenza di creare uno spazio per la prototipazione rapida e la sperimentazione tecnologica in una modalità aperta e condivisa.