Heroes, a Verona oltre 30 artisti italiani in concerto

Heroes, a Verona oltre 30 artisti italiani in un live streaming di beneficenza: i ricavati del concerto del 6 settembre andranno ai lavoratori del settore

Oltre 30 artisti per una serata di beneficenza a sostegno dei lavoratori del settore musica. È Heroes, l’evento dedicato al personale sanitario che il 6 settembre riunirà i nomi più interessanti della scena italiana per 5 ore di musica live a partire dalle 19.30.

Sul palco, elenca la Dire Giovani (www.diregiovani.it): Achille Lauro, After Hours., Aiello, Anna Pepe, Brunori Sas, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio in Via Di Gioia, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia Gozzi, Gazzelle, Gemitaiz & MadMan, Ghali e Levante. E ancora Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Salmo, Shiva, Subsonica, Tommaso Paradiso e Willie Peyote.

I biglietti

I biglietti per l’accesso streaming sono disponibili su Ticketmaster, Vivaticket e TicketOne. Fino al 31 luglio si potranno acquistare due biglietti a 9,90€ . Lo streaming sarà disponibile su futurissima.net sull’app A-LIVE. Ovviamente, con le dovute cautele, si potrà anche accedere alla location per seguire il concerto dal vivo.

Il ricavato in beneficenza

Il ricavato di Heroes andrà ad alimentare il fondo “Covid19 – Sosteniamo La Musica”, gestito da Music Innovation Hub con il contributo di Spotify Italia e promosso da Fimi Italia in partnership con Aifi, Assomusica, Nuovo Imaie e PMI e rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia: artisti emergenti e lavoratori intermittenti, cuore pulsante e silenzioso dell’industria musicale.⠀